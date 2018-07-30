CATANIA: SIGILLI AD UNA SALA SCOMMESSE ABUSIVA

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività volte alla tutela del gioco legale, hanno scoperto e sottoposto a sequestro un locale commerciale del quartiere Barriera di Catania utilizzato come sala scommesse abusiva.

I Finanzieri del Gruppo di Catania hanno sequestrato personal computer, monitor, hardware e denaro contante al gestore del locale sprovvisto di autorizzazioni di P.S., il quale accettava scommesse sportive e virtuali on-line su piattaforme non autorizzate dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto nella sala anche un’apparecchiatura del tipo totem (la quale, attraverso la connessione telematica, permette il gioco su casinò virtuali gestiti da operatori illegali).

Gli approfondimenti eseguiti sui personal computer hanno permesso di accertare anche delle ulteriori violazioni alla normativa sulla tutela del diritto d’autore per effetto dell’istallazione e utilizzo di copie contraffatte del sistema operativo e la mancata installazione di registratore di cassa.

Al conclusione dell’intervento, oltre alla predetta strumentazione, i Finanzieri hanno sottoposto a sequestro preventivo l’intero locale adibito a sala scommesse abusiva, segnalando il gestore all’Autorità Giudiziaria di Catania per i diversi reati accertati e, in particolare, per Esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse sportive, reato previsto dall’art. 4 della L. n.401/89. Al titolare sono state altresì contestate violazioni amministrative che prevedono l’irrogazione di sanzioni per oltre 70.000 euro.