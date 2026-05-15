Catania, simulata nube tossica alla 3Sun: maxi esercitazione d’emergenza nella zona industriale

Un automezzo contenente circa 1 metro cubico di acido fluoridrico si ribalta davanti il sito della 3Sun, nella zona industriale di Catania, formando una nube tossica e lo sversamento della sostanza nei canali Buttaceto e Jungetto.

E' lo scenario dell'esercitazione di protezione civile, coordinata dalla Prefettura di Catania, davanti la sede della società del gruppo Enel.

L'esercitazione, spiega la Prefettura in una nota, si è prefissata l'obiettivo di verificare l'organizzazione e la capacità di risposta tra le diverse componenti del sistema di protezione civile, testare il flusso delle comunicazioni, validare le procedure tecniche di intervento, inclusa la neutralizzazione chimica della sostanza e il campionamento ambientale delle acque da parte di Arpa Sicilia, sperimentare la gestione della viabilità e l'efficacia del "riparo al chiuso" come misura di protezione per la popolazione e il personale aziendale ricadente nella zona di impatto.

La simulazione è stata anche l'occasione di formazione pratica per tutti gli operatori chiamati ad intervenire nelle diverse fasi della gestione dell'emergenza.

Sotto il coordinamento del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) attivato in Prefettura, hanno operato sul campo, partecipando all'esercitazione: Questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia stradale, polizia locale, Comune e Città metropolitana di Catania e la Protezione civile regionale con il contributo tecnico-sanitario di Arpa Sicilia, Asp Catania, 118 e la collaborazione di 3Sun