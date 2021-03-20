CATANIA SMONTANO LE RUOTE AD UN’AUTO PARCHEGGIATA: ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 19enne Orazio MANULI e un 17enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 19enne Orazio MANULI e un 17enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Grazie alla telefonata di un cittadino al 112, l’equipaggio della gazzella è potuto intervenire immediatamente in piazza Del Tricolore per bloccare ed ammanettare i due ladri che, dopo avere asportato le due ruote di una Renault Capture, di proprietà di un cittadino catanese, stavano per guadagnarsi la fuga a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diretto. Il maggiorenne, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari, mentre il 17enne è stato collocato nel centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.