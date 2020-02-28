CATANIA, SORPRESI A FORZARE LA SARACINESCA DI UN NEGOZIO: DUE ARRESTI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 57enne Orazio Barbagallo e il 34enne Giovanni Licciardello, entrambi catanesi, perché sorpresi nella flagranz...

