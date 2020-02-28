CATANIA, SORPRESI A FORZARE LA SARACINESCA DI UN NEGOZIO: DUE ARRESTI
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 57enne Orazio Barbagallo e il 34enne Giovanni Licciardello, entrambi catanesi, perché sorpresi nella flagranza di reato di tentato furto aggravato.
Nella notte di ieri un cittadino ha avvertito il 112 d’aver visto due individui, in via Plebiscito, armeggiare sulla saracinesca di una rivendita di bombole di gas liquido.
Il simultaneo arrivo della gazzella ha così consentito ai militari di bloccare i due che, presi con le mani nel sacco, hanno consegnato in segno di resa gli arnesi da scasso con i quali stavano cercando di scardinare la saracinesca dell’esercizio commerciale.
Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.