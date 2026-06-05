Catania, sorpresi a rubare cavi e metalli da uno stabilimento dismesso: arrestati due uomini

I Carabinieri li hanno bloccati in flagranza nell'area industriale di Passo Martino. Recuperata e restituita la refurtiva.

A seguito di un tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, due uomini di 49 e 40 anni, entrambi residenti a Catania, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

L’operazione si è sviluppata nell’area industriale di Catania, in contrada Passo Martino, dove una pattuglia ha notato movimenti sospetti nei pressi di uno stabilimento dismesso.

La gazzella ha, perciò, arrestato la marcia e, con cautela i Carabinieri si sono avvicinati, sorprendendo i due intenti a rubare materiale metallico e cavi elettrici dall’ex struttura industriale.

Alla vista dei Carabinieri, i complici hanno tentato di completare rapidamente il caricamento del materiale su un’autovettura, ma l’equipaggio li ha subito bloccati e messi in sicurezza. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare la refurtiva, costituita da una consistente quantità di cavi elettrici, tubi metallici e anche utensili da lavoro adoperati per il furto.

Determinante si è rivelata la prontezza del Nucleo Radiomobile, che attraverso il costante presidio del territorio e l’attività di prevenzione ha evitato che il furto venisse portato a termine, assicurando i presunti responsabili all’autorità giudiziaria e consentendo il recupero del materiale sottratto, successivamente restituito all’avente diritto.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti al cosiddetto obbligo di firma.