CATANIA. SORPRESI CON PIÙ DI 100 SCATOLE DI FRUTTA SECCA RUBATE. LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA DUE 21ENNI

Si erano impossessati di numerose confezioni di frutta secca, rubate ad un autotrasportatore, ma sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Stato, che ha così potuto restituire la merce al legittimo proprietario. I responsabili sono due 21enni catanesi nei cui confronti si è proceduto per il reato di ricettazione.

Nei giorni scorsi, di notte gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in via Grassi ove era stata segnalata la presenza di due persone, incappucciate, intente a scaricare degli scatoloni sospetti da un’auto.

Giunti sul posto della segnalazione i poliziotti hanno subito indirizzando l’azione di controllo verso l’abitazione, ubicata proprio in quel luogo, di un 21enne catanese, di loro conoscenza poiché sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. L’intuizione degli agenti si è rivelata fondata in quanto sul pianerottolo dell’abitazione dell’uomo erano presenti numerosi scatoloni, contenenti frutta secca, e l’uomo non era presente in casa.

Nel frattempo, l’autovettura oggetto della segnalazione è stata intercettata da un altro equipaggio della Polizia in una strada parallela, via Santa Maria della Catena.

Alla vista degli agenti, l’autista, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, anziché fermarsi, ha accelerato bruscamente dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, lo stesso si è fermato per consentire al passeggero di fuggire a piedi, per poi ripartire a tutta velocità, compiendo manovre folli e pericolose, fino ad impattare frontalmente contro la volante, tentando persino di investire uno degli agenti nel frattempo sceso dall’auto.

Nonostante il forte impatto, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo che, nel frattempo, ha tentato di fuggire a piedi.

Ritornati nell’abitazione di via Grassi i poliziotti hanno constatato che gli scatoloni erano spariti dal pianerottolo e che l’uomo che era sceso dalla macchina era ritornato a casa.

Il controllo all’interno dell’abitazione ha consentito di rinvenire ben 130 confezioni di pistacchio salato e oltre 1000 bustine contenenti frutta secca di vario tipo, destinate alla grande distribuzione e di provenienza furtiva. Infatti, gli agenti sono riusciti a risalire alla denuncia sporta dall’autotrasportatore, vittima del furto, grazie alle bolle di trasporto ancora posizionate sugli scatoloni.

Per quanto accaduto, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, entrambi i soggetti sono stati denunciati per ricettazione. Nei confronti del 21enne alla guida dell’autovettura si è proceduto, altresì, alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, mentre nei confronti dell’altro 21enne, evaso dagli arresti domiciliari, si è proceduto alla denuncia per evasione e, su disposizione del Pm di turno, a sottoporlo nuovamente alla misura cautelare.