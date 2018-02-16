CATANIA: Sorpresi dalla polizia a trainare l’auto rubata

Nella giornata dello scorso 15 febbraio, agenti delle Volanti hanno arrestato PRIVITERA Angelo, classe 75, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

Gli agenti, intorno alle 2 della notte, nel corso del servizio di controllo del territorio hanno visto due persone che, a bordo di un veicolo rubato, trainavano un’altra autovettura asportata poco prima in via Palermo.

I malfattori alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga, è scattato, quindi, l'inseguimento dell’auto che ha avuto termine in via Fossa della Creta, dove la Volante è stata costretta a "speronare" la vettura dei malfattori i quali, però, non si sono persi d’animo e hanno continuato la fuga appiedati.

Per uno di loro, il tentativo si è rivelato vano: infatti, i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei due, poi identificato per Privitera Angelo che, da successivi accertamenti, si è rivelato essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'arrestato è stato condotto in Questura e, su disposizione del P.M. di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio di convalida.