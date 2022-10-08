CATANIA. SORPRESO A CENARE A RISTORANTE: ARRESTATO UN 48ENNE PER EVASIONE.

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un 48enne catanese per “evasione”, poiché sottoposto alla misura degli arresti dom...

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un 48enne catanese per “evasione”, poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per “maltrattamenti in famiglia”.

Al riguardo, i militari si sono recati in zona porto presso l’abitazione del 48enne, dopo che la Centrale Operativa aveva ricevuto l’attivazione di allarme dal braccialetto elettronico del pregiudicato, che infatti non si trovava in casa.

Sono quindi immediatamente scattate le ricerche dell’uomo, privo di alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio, che hanno consentito di rintracciarlo in Piazza dei Martiri all’uscita da un ristorante, dopo che si era goduto la sua cena.

L’arrestato è stato pertanto ricollocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.