95047

CATANIA. SORPRESO A CONVERSARE CON I VICINI ALL’ESTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE: ARRESTATO UN 48ENNE PER EVASIONE

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un 48enne catanese per “evasione”, poiché sottoposto alla misura degli arresti dom...

A cura di Redazione Redazione
11 novembre 2022 12:53
CATANIA. SORPRESO A CONVERSARE CON I VICINI ALL’ESTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE: ARRESTATO UN 48ENNE PER EVASIONE -
Dintorni
Condividi

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un 48enne catanese per “evasione”, poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per “maltrattamenti in famiglia”.

Al riguardo, i militari dell’Arma si sono recati in zona porto presso l’abitazione del 48enne, dopo che la Centrale Operativa aveva ricevuto l’attivazione di allarme dal braccialetto elettronico del pregiudicato, che infatti non era presente in casa, senza alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio.

Scattate le ricerche, la pattuglia ha poi rintracciato poco dopo l’uomo nel piazzale antistante casa, mentre era comodamente seduto a chiacchierare con altri vicini di casa.

L’arrestato è stato pertanto ricollocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047