Catania, sorpreso a rubare materiali nel Centro comunale di raccolta di Librino: denunciato 37enne

Una sequenza di immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del Centro comunale di raccolta di viale Biagio Pecorino, a Librino, ha documentato l'intervento degli agenti della Sezione Ambientale della Polizia Locale, che hanno fermato in flagranza un uomo di 37 anni sorpreso mentre prelevava materiali dai cassoni della struttura.

L'attività investigativa era stata avviata a seguito della denuncia presentata dal personale della società Ecocar, gestore del centro, che aveva segnalato la sottrazione di materiali regolarmente conferiti. Sulla base della segnalazione, gli agenti della Sezione Ambientale hanno predisposto mirati servizi di osservazione e controllo.

Gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire un'attività illecita non occasionale. Secondo quanto emerso, infatti, l'uomo si sarebbe introdotto in più occasioni all'interno della struttura per asportare componenti e materiali provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Nel corso dei servizi di appostamento, gli operatori hanno notato il trentasettenne scavalcare il muro di cinta e raggiungere l'area di deposito dei rifiuti. L'intervento è scattato mentre l'azione era ancora in corso, consentendo agli agenti di bloccarlo e denunciarlo all'Autorità giudiziaria. L'uomo è stato successivamente rimesso in libertà.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. I fatti contestati e le eventuali responsabilità saranno accertati dall'Autorità giudiziaria nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.