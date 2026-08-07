Paternò piange Pina Lombardo, ex dipendente comunale: il ricordo degli ex sindaci Nino Naso e Pippo Failla

Commosso il ricordo dei due ex primi cittadini, che ne hanno sottolineato le doti umane, la professionalità e il profondo legame con la comunità paternese.

Paternò perde una figura molto conosciuta e stimata. Si è spenta Pina Lombardo, ex dipendente del Comune di Paternò, oggi in pensione, ricordata da colleghi, amministratori e cittadini come una donna gentile, disponibile, leale e profondamente dedita al proprio lavoro e alla sua famiglia.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione in città. In tanti hanno voluto renderle omaggio attraverso messaggi di cordoglio, ricordandone non solo le qualità professionali, ma soprattutto quelle umane.

Tra i primi a esprimere il proprio dolore sono stati gli ex sindaci di Paternò, Nino Naso e Pippo Failla, che hanno condiviso con lei anni di lavoro all'interno del Palazzo di Città.

Nino Naso ha ricordato Pina Lombardo con parole cariche di affetto, definendola «una sorella, un'amica, una donna vera». Nel suo messaggio ha evidenziato le doti che l'hanno sempre contraddistinta: schiettezza, lealtà, autorevolezza e sincerità. Ha poi raccontato un episodio rimasto nel cuore, ricordando il giorno in cui, durante il suo primo mandato da sindaco, cercò di convincerla a rinviare il pensionamento perché la riteneva una persona insostituibile. Lei, però, rispose che era arrivato il momento di dedicarsi alla famiglia e ai nipoti, continuando a servire i propri cari con lo stesso amore e la stessa dedizione che aveva sempre riservato al Comune e alla città di Paternò.

L'ex primo cittadino ha infine rivolto un ultimo saluto all'amica di sempre, ricordando il forte legame che li univa sin dall'infanzia e immaginandola riunita in cielo con la sorella Maria.

Anche l'ex sindaco Pippo Failla ha affidato ai social un pensiero di grande commozione. Ha ricordato i dieci anni trascorsi insieme durante la sua esperienza amministrativa, le pause caffè condivise ogni giorno con altri dipendenti comunali e il rapporto di stima e affetto nato nel tempo.

Failla ha sottolineato come Pina Lombardo fosse una presenza preziosa anche nei momenti più difficili della vita amministrativa, sempre pronta a incoraggiare e a dispensare consigli sinceri. Un ricordo che va oltre il semplice rapporto di lavoro e che racconta una donna capace di trasmettere umanità, disponibilità e vicinanza al prossimo, valori che, come lui stesso ha scritto, oggi sembrano sempre più rari.

Le testimonianze dei due ex sindaci restituiscono l'immagine di una dipendente esemplare e di una donna che ha saputo lasciare un segno profondo nella vita di chi ha avuto il privilegio di conoscerla, sia all'interno del Comune sia nella quotidianità della comunità paternese.

Alla famiglia Lombardo giungono le più sentite condoglianze della redazione di 95047.it, che si unisce al dolore di quanti oggi ne piangono la scomparsa.