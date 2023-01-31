CATANIA. SORPRESO A RUBARE PEDANE DA UN PONTEGGIO: 27ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un 27enne catanese per il reato di “furto aggravato in concorso” e denunciato per “ricettazione”.Al...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un 27enne catanese per il reato di “furto aggravato in concorso” e denunciato per “ricettazione”.

Alle prime luci dell’alba i militari, nel transitare in viale Della Libertà in corrispondenza dell’intersezione con via Asilo Sant’Agata, hanno notato due giovani intenti a caricare su una Fiat Punto delle pedane metalliche utilizzate per ponteggi di edilizia.

I Carabinieri, insospettiti, hanno raggiunto celermente il punto dove si trovavano i due giovani che, alla vista della gazzella, si sono allontanati velocemente in direzioni opposte cercando di guadagnarsi l’impunità.

Uno dei due giovani, poi identificato nel 27enne, è stato raggiunto e bloccato dai militari operanti mentre l’altro, al momento in corso di identificazione, si è dileguato nelle stradine limitrofe.

I Carabinieri, nella circostanza, hanno effettuato un’ispezione sul luogo dell’intervento, dove hanno costatato che nel punto dove i due complici stavano caricando le pedane metalliche è allestito un ponteggio per lavori di ristrutturazione di un edificio con ingresso in viale Della Libertà, dal quale risultava che mancassero 13 pedane di cui 9 erano appoggiate verticalmente sul muro sottostante il ponteggio, mentre le restanti sono state trovate sulla Fiat Punto, che da accertamenti risultava essere oggetto di furto, denunciato dal proprietario una settimana fa presso l’Arma di Granieri.

I Carabinieri hanno sottoposto il 27enne agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.