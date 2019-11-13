CATANIA, SORPRESO A RUBARE RAME: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa, hanno arrestato il 35enne Carmelo Citraro, di Misterbianco, nella flagranza del reato di furto aggravato.I militari infatti, nel cor...

I militari infatti, nel corso di un servizio di perlustrazione per la prevenzione dei reati, avevano notato che il cancello di un cantiere edile appariva socchiuso e quindi, introdottisi all’ interno della recinzione, hanno trovato l’uomo che indisturbato stava asportando furtivamente i cavi in rame dell’impianto elettrico, caricandoli sulla propria autovettura.

La refurtiva è stata quindi riconsegnata all’avente diritto, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari