CATANIA, SORPRESO A SPACCIARE AL CALAR DELLA SERA E ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 54enne catanese Domenico FLORIO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Lo hanno prima osservato pazientemente mentre, al calar della sera, si preparava a piazzare la droga ai clienti, per poi, al momento opportuno, intervenire e sottoporlo a perquisizione personale.
Operazione cha ha consentito ai militari di rinvenire 24 dosi di marijuana, circa 50 grammi, e 30 euro ritenuti provento dell’attività illecita.
La perquisizione, estesa anche alla vicina abitazione del pusher, ha inoltre permesso di rinvenire un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.
La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.