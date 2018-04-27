La Polizia di Stato ha tratto in arresto: GANGI Lucio Carmelo (cl. 1984), pregiudicato responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.Nel pomeriggio di ieri, personale del...

CATANIA: Sorpreso a spacciare cocaina, arrestato dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nel rione di San Cristoforo, notava il predetto, noto pregiudicato per reati in materia di stupefacenti che, in sella al proprio scooter, era intento a dialogare con un soggetto a bordo di autovettura.

Trascorso qualche minuto di osservazione, gli uomini della Squadra Mobile, notavano l’uomo cedere al conducente dell’auto, un involucro. Decidevano pertanto di intervenire, bloccando sia l’acquirente sia il “pusher” GANGI Lorenzo Carmelo che, ad esito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di n. 2 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 1,10 circa e una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una ulteriore somma di denaro, anch’essa provento dell’attività illecita.

Espletate le formalità di rito, GANGI Lucio Carmelo è stato condotto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’A.G.