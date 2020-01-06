CATANIA. SORPRESO A SPACCIARE PROTETTO DA DUE COMPLICI: UNO È QUINDICENNE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nella serata dello scorso 30 dicembre hanno arrestato nel popoloso quartiere di Librino, per detenzione di stupefacenti ai fini...

Nel corso del servizio di perlustrazione, transitando per la via Nitta, i militari notavano un andirivieni di giovani assuntori ed il PANTO’ intento a spacciare con l’ausilio del PLATANIA e del minore che, per l’occasione, fungevano da vedetta.

Atteso, quindi, il momento propizio, hanno tempestivamente bloccato i tre, nonostante l’allarme di uno dei complici, rinvenendo addosso al PANTO’ 20 grammi di marijuana e la somma di 255,00 euro, ritenuta provento dell’attività delittuosa. Per gli arrestati, in sede di giudizio direttissimo, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G..