I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 34enne catanese Concetto Greco, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

CATANIA: SORPRESO A SPACCIARE, TENTA LA FUGA E VIENE ARRESTATO

Nel corso di un servizio antidroga svolto dalla Squadra “Lupi” nel quartiere San Cosimo, i militari operanti hanno sorpreso il pusher mentre cedeva delle dosi di stupefacente ad alcuni clienti.

Questi, appena scorto i carabinieri, che nel frattempo si erano qualificati, è saltato in sella alla propria moto fuggendo a tutta velocità.

Ne è scaturito un concitato inseguimento per le vie limitrofe durante il quale il fuggitivo, pur di evitare l’arresto, ha causato dei danni ad alcune auto in sosta, terminato dopo qualche chilometro quando gli operanti con una abile manovra sono riusciti a farlo entrare in una traversina dove all’uscita era atteso dall’altra pattuglia che precludendogli ogni via di fuga lo ha bloccato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana nonché di 20 euro in contanti incassati presumibilmente nella pregressa cessione di stupefacente in via Leontini.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.