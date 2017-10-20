CATANIA: SORPRESO A VENDERE PESCE VIETATO, SCATTA IL SEQUESTRO
Nella mattinata di ieri personale del Commissariato Centrale in servizio di poliziotto di quartiere, nel corso di attività di controllo del territorio in zona Piazza Duomo, in prossimità della famosa fontana dell’ Amenano notava un individuo dedito alla vendita di prodotti di pesca di genere vietato.
Nel tentativo di procedere all’identificazione del soggetto gli operanti venivano accerchiati da una ventina di persone che consentivano al soggetto di potersi dileguare abbandonando la propria mercanzia.
Nella circostanza veniva fatto giungere in ausilio personale della Volante di questo ufficio e della Squadra Nautica nonché i veterinari dell’ASP che costatavano trattarsi di tre esemplari di pesce spada di piccola taglia, meglio conosciuto quale “pulcinella” del peso complessivo di 8 kg., che dopo essere stato dichiarato idoneo al consumo umano, veniva donato all’Istituto Suore Missionarie della Carità.
Sono in corso indagini per addivenire all'identificazione del reo.