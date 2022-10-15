CATANIA. SORPRESO IN UN TERRENO MENTRE CERCA DI NASCONDERE QUASI 100 GRAMMI DI MARIJUANA

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Catania Piazza Dante e supportati dal 12° Reggimento “Sicilia”, hanno a...

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Catania Piazza Dante e supportati dal 12° Reggimento “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 49enne pregiudicato catanese.

Nella circostanza i militari dell’Arma, durante un servizio “a largo raggio” volto al contrasto dell’illegalità diffusa e più in particolare dei fenomeni criminali connessi allo smercio di droga, hanno svolto dei controlli in diverse aree del complesso abitativo del quartiere “Dusmet”. Nel corso di tali attività gli operanti, nel transitare lungo via Bartolomeo Altavilla, hanno notato un uomo dirigersi guardingo verso un terreno prospiciente alla circonvallazione di Catania, dove lo stesso ha iniziato a scavare.

Tale manovra ha immediatamente insospettito i Carabinieri, che lo hanno quindi raggiunto e bloccato al suo rialzarsi. Il soggetto, identificato per il 49enne, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una busta, con all’interno 96,50 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, appena prelevata dalla buca nel suolo.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto dai carabinieri agli arresti domiciliari dove permane all’esito dell’udienza di convalida.