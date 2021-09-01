CATANIA. SORPRESO MENTRE NASCONDE LA DROGA SOTTO UN’AUTO IN SOSTA

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese di 35 anni, già destinatario dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analoghi...

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese di 35 anni, già destinatario dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analoghi reati, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari di pattuglia, transitando per via Licciardi, hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a nascondere qualcosa sotto una delle autovetture ivi parcheggiate.

Dopo averlo fermato e identificato, i carabinieri hanno recuperato sotto la macchina una busta di plastica contenente: 45 dosi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e la somma contante di 30 euro.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.