CATANIA: SORPRESO MENTRE TENTA DI RUBARE UN'AUTO, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 22enne catanese Giuseppe Principato, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

L’equipaggio della gazzella, nel pattugliare il popoloso quartiere del capoluogo etneo, ha sorpreso ed ammanettato il ladro nell’abitacolo di una Mini Cooper Countryman che, dopo averne forzato la serratura della portiera ed estratto il blocco di accensione motore, stava tentando di mettere in moto per fuggire via.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.