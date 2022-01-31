95047

CATANIA, SOSPESI ALTRI 39 MEDICI SENZA VACCINAZIONE ANTI-COVID

31 gennaio 2022 09:23
L'Ordine dei Medici di Catania ha sospeso 39 suoi iscritti risultati non in regola con la certificazione di avvenuta vaccinazione anti Covid.

Altri 38 loro colleghi erano stati già diffidati e segnalati alle Autorità competenti la scorsa settimana.

"Sette dei 39 sono colleghi 'no vax' dichiarati - afferma Igo La Mantia, presidente dell'Ordine catanese - mentre gli altri 32 sono i medici che non hanno mai risposto a svariate richieste di adeguamento all'obbligo vaccinale sollecitati nei giorni scorsi a mezzo pec, così come richiesto dalla recente normativa.

L'attività di istruttoria - spiega La Mantia - viene avviata con l'invito a fornire entro cinque giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione: per la stragrande maggioranza si tratta di problemi burocratici e di mancate risposte. Ecco perché mi appello ancora una volta ai colleghi».

A oggi, quindi, sono 77 i medici segnalati a carabinieri del Nas, su un totale di oltre 12mila iscritti. "E' lo 0,6% circa degli iscritti all'Albo: una percentuale esigua, fortunatamente - sottolinea La Mantia - continueremo il lavoro di verifica nei prossimi giorni, sperando che vengano regolarizzate quante più posizioni, a garanzia del corretto funzionamento di tutto il sistema sanitario".

