I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato due catanesi, una di 20 e l’altra di 46 anni, perché ritenute responsabili di riciclaggio in concorso.L’implementazione dei...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato due catanesi, una di 20 e l’altra di 46 anni, perché ritenute responsabili di riciclaggio in concorso.

CATANIA, SOSTITUISCONO LA TARGA DI UN’AUTO RUBATA CON UNA DI LORO PROPRIETÀ, ARRESTATE DUE DONNE

L’implementazione dei servizi del Nucleo Radiomobile, soprattutto nelle ore serali e notturne nel tentativo di fornire una risposta sempre migliore alla cittadinanza, sta fornendo continui risultati nel contrasto alla criminalità.Nella serata di ieri l’attenzione dell’equipaggio di una gazzella è stata attirata quando, nel corso di un transito perlustrativo in viale Bummacaro, ha visto due donne armeggiare su una Fiat 500 posteggiata.Immediatamente i militari si sono fermati chiedendo spiegazioni alle due donne le quali, evidentemente allarmate, hanno fornito loro varie e fantasiose giustificazioni che non li hanno per nulla convinti.In particolare una delle due stava smontando la targa dell’autovettura e, soltanto all’arrivo di un'altra gazzella dei Carabinieri, hanno candidamente confessato che stavano sostituendola con la targa di un’altra macchina di proprietà della 46enne.Gli accertamenti immediatamente effettuati, però, hanno consentito di accertare che la FIAT 500 risultava invece essere stata rubata il 18 dicembre scorso in Catania, motivo per il quale le due donne, come disposto dal magistrato di turno, sono state poste agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.