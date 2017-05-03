95047

CATANIA: SOTTOTETTO ZEPPO DI DROGA. SEQUESTRATI OLTRE 8 KG DI MAIJUANA

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 37enne catanese Angelo TENERELLO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli appostamenti e i pedinamenti svolti da diversi giorni dagli uomini del Nucleo Operativo nella zona compresa tra le Vie Garibaldi e Vittorio Emanuele hanno sortito ieri sera i risultati auspicati. Convinti appieno della bontà dei dati raccolti in sede di attività info-investigativa i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo dove, nel locale sottotetto, erano stipati dei sacchi di plastica di colore nero contenenti ben 8,5 Kg di “marijuana” sfusa (ancora da lavorare e dosare)  nonché una bilancia di precisione.

La droga, del valore al dettaglio vicino ai 100.000 euro, è stata sequestrata mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

