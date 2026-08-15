CATANIA, SPACCA I FINESTRINI DI 3 AUTO IN POCHI MINUTI: SORPRESO E ARRESTATO DAI CARABINIERI

Ha infranto i finestrini di tre auto parcheggiate nel giro di pochi minuti, mettendo a soqquadro gli abitacoli alla ricerca di denaro e oggetti di valore. La sua azione è stata però interrotta dall’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, che lo hanno sorpreso in flagranza e arrestato, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, valida fino a eventuale condanna definitiva.

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino, nei pressi di via Passo Gravina, dove una pattuglia ha notato un uomo aggirarsi tra le auto parcheggiate.

I militari si sono avvicinati e lo hanno sorpreso mentre rovistava all’interno di una vettura, dopo averne infranto il finestrino. Il 43enne, catanese, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione.

Gli accertamenti hanno permesso di recuperare la refurtiva, che è stata successivamente restituita ai legittimi proprietari.

Le verifiche svolte nell’immediatezza hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire anche gli altri episodi avvenuti poco prima nella stessa zona.

In un primo caso, l’uomo avrebbe infranto il finestrino di un SUV, rovistato nell’abitacolo e portato via alcune monete. In un secondo episodio avrebbe invece sottratto un portadocumenti custodito all’interno di un’utilitaria.

Infine, avrebbe preso di mira un fuoristrada, dal quale avrebbe portato via documenti di circolazione e altri oggetti, dopo aver danneggiato il finestrino e parte della carrozzeria.

Sulla base degli indizi raccolti, che dovranno essere verificati nelle successive fasi giudiziarie, il 43enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.