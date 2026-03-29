CATANIA. Spaccata fallita nella notte: Carabinieri arrestano un 55enne, denunciato il complice

Con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e, in particolare, i reati contro il patrimonio, i Carabinieri di San Giovanni La Punta, su impulso del Comando Provinciale, hanno intensificato i servizi perlustrativi nel territorio.

In tale contesto, al termine di un intervento maturato su strada i militari dell’Arma, sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato per “tentato furto aggravato in concorso” un 55enne e denunciato il complice di 59 anni.

I militari dell’Arma, a partire da un recente episodio di furto presso un’attività commerciale di San Giovanni La Punta commesso da ignoti, allontanatisi a bordo di una monovolume compatta contraddistinta dalla carrozzeria “malmessa”, nella tarda serata hanno individuato un veicolo che, per colore e caratteristiche poteva essere la stessa utilizzata per il furto al predetto negozio.

Gli operanti, in abiti borghesi e a bordo di auto con targhe di copertura, hanno notato la predetta auto transitare in via Messina nel comune di Catania con a bordo due uomini. Poco dopo, in via Asiago, hanno visto nuovamente la monovolume, questa volta parcheggiata al margine della carreggiata senza nessuno a bordo.

Considerata la presenza di numerosi negozi i Carabinieri, per verificare se i due nel frattempo avessero intrapreso qualche azione illegale, hanno ripercorso il tratto di strada per ritornare nuovamente nel punto dove hanno notato l’auto. Percorsa la via Vecchia Ognina svoltando in via Asiago gli investigatori hanno notato, fermo sul marciapiede di fronte all’Ufficio Postale, il passeggero che poco prima era a bordo della monovolume.

I Carabinieri, sospettando che stesse svolgendo il ruolo di “palo”, hanno fermato l’auto di servizio e, nel frangente, la loro attenzione è stata attirata da forti rumori riconducibili ai colpi di un arnese che infrangeva dei vetri.

Seguendo i colpi i militari dell’Arma hanno raggiunto un’attività commerciale poco distante dove hanno sorpreso un uomo negli attimi in cui entrava nei locali e lo hanno fermato in sicurezza. L’uomo, identificato per un 55enne catanese, per sfondare i vetri del negozio si era procurato dei tagli alle mani e per tale motivo, tramite il 118, è stato richiesto l’intervento di personale sanitario che ha poi prestato le cure mediche necessarie.

Il complice, appostato poco distante, avendo osservato l’intervento dei militari, è fuggito dileguandosi per le vie circostanti, nonostante gli venisse intimato di fermarsi, facendo perdere le sue tracce. Nel proseguire le ricerche i Carabinieri, alle 4:00 del mattino lo hanno rintracciato mentre percorreva a piedi la strada di residenza del 55enne dove, bloccato in sicurezza, è stato poi denunciato per lo stesso reato.

Il 55enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.