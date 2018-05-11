I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Antonio Angelo FONTANINO cl.60 e Carmelo BASSETTA cl.76, poiché ritenuti responsab...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Antonio Angelo FONTANINO cl.60 e Carmelo BASSETTA cl.76, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

CATANIA: Spacciano cocaina in un bar, due persone arrestate

CATANIA: Spacciano cocaina in un bar, due persone arrestate

Approfittando del notevole afflusso di frequentatori del bar “piazzavano” la cocaina ai clienti. Il 57enne fungeva da vedetta, primo contatto e da cassiere finale mentre il 40enne era addetto alla consegna della dose. Nascondendo la droga dentro gli slip, suddivisa in dosi da 0,50 e 1 grammo, in base alla richiesta, entrava nel palazzo adiacente l’esercizio pubblico dove, lontano da occhi indiscreti, selezionava quella giusta per poi consegnarla all’assuntore.

I militari, dopo averne osservato il meccanismo di spaccio, sono intervenuti bloccandoli e perquisendoli, con conseguente rinvenimento e sequestro di:

39 involucri termosaldati di cocaina e di 135 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita dello stupefacente.

Gli arrestati, in attesa del rito per direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.