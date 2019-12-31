CATANIA. SPACCIATORE FUGGE ALL’ARRIVO DEI CARABINIERI: ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 21enne gambiano Saladou CEESAY, resosi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
I militari in particolare, in un servizio di controllo nello storico quartiere di San Berillo, avevano notato in via Delle Finanze alcuni giovani che si intrattenevano a parlare brevemente con l’extracomunitario che, infine, cedeva loro qualcosa nelle mani.
Non prima d’aver chiuso la possibilità di fuga al giovane con l’ausilio di un’altra pattuglia i militari, dopo aver reso vano un suo tentativo di fuga attraverso quei vicoli, lo bloccavano e dopo averlo sottoposto a perquisizione rinvenivano 25 grammi di marijuana e 55 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio