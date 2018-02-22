CATANIA: Spacciatore di marijuana arrestato nel centro storico

I Carabinieri del Nucleo Operativo delle Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza MOHAMED Amir Andrea, 29enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, i militari, durante un servizio antidroga nel centro storico cittadino, hanno notato l’uomo in via Pacini cedere delle bustine ad occasionali acquirenti ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro.

Immediatamente intervenuti i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale del fermato e successivamente nel suo domicilio che ha permesso di rinvenire 3 buste di cellophane contenenti della marijuana, per un peso complessivo di 410 grammi, e la somma in cantante di 240 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio, che sono stati sequestrati.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato collocato ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.