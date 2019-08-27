Nel corso della notte di sabato, nel corso del servizio di controllo del territorio, nel presidiare la zona costiera della Plaja, in questo periodo estivo particolarmente frequentata, i componenti di...

CATANIA: SPACCIAVA COCAINA NELLA SUA CASA AL MARE, ARRESTATO

in questo periodo estivo particolarmente frequentata, i componenti di una Volante, transitando presso il villaggio “Ippocampo di mare”, hanno notato un sospetto via vai nei pressi dell’abitazione del pregiudicato PARISI Rosario, classe 83.

A seguito di una perquisizione personale e domiciliare effettuata, gli operatori di Polizia sorprendevano l’uomo in possesso di 243 grammi di cocaina e svariati semi di marjuana, nonché materiale di confezionamento, un bilancino di precisione e finanche delle telecamere di videosorveglianza con cui il soggetto verosimilmente monitorava gli arrivi verso la propria abitazione.

Il Parisi, dopo l’arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.