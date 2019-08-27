CATANIA: SPACCIAVA COCAINA NELLA SUA CASA AL MARE, ARRESTATO
Nel corso della notte di sabato, nel corso del servizio di controllo del territorio, nel presidiare la zona costiera della Plaja, in questo periodo estivo particolarmente frequentata, i componenti di...
A seguito di una perquisizione personale e domiciliare effettuata, gli operatori di Polizia sorprendevano l’uomo in possesso di 243 grammi di cocaina e svariati semi di marjuana, nonché materiale di confezionamento, un bilancino di precisione e finanche delle telecamere di videosorveglianza con cui il soggetto verosimilmente monitorava gli arrivi verso la propria abitazione.
Il Parisi, dopo l’arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.