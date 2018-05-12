CATANIA: Spacciava “fumo”, arrestato dai Carabinieri 20enne di Biancavilla

La sua fedina penale immacolata e la necessità di una “occupazione” gli ha consentito di entrare nelle grazie dei gruppi criminali che gestiscono lo smercio al dettaglio della droga a Librino.Abile e...

Abile e arruolato, il 20enne biancavillese ieri pomeriggio si è piazzato in Viale Grimaldi luogo in cui, gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa, dopo averlo osservato vendere droga ad alcuni assuntori, lo hanno bloccato e perquisito. Addosso nascondeva 50 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e 55 euro in contanti incassati dalla precedente vendita della sostanza stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.