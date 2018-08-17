CATANIA: SPACCIAVA “FUMO” DAVANTI CASA, ARRESTATO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 49enne catanese Carmelo RAIMONDO, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stu...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 49enne catanese Carmelo RAIMONDO, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo, in servizio antidroga a San Giovanni Galermo, a notarne le modalità di spaccio.

Piazzato sotto casa, con le dosi nascoste in un’aiuola, riceveva uno per volta i suoi clienti ai quali cedeva la dose richiesta in cambio di denaro.

Bloccato e perquisito sul posto è stato trovato in possesso di 160 euro, tutti in banconote di piccolo taglio, e di 20 grammi di marijuana, ovviamente suddivisa in dosi pronte allo smercio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, ammesso al giudizio per direttissima, è stato obbligato dal giudice a presentarsi dai carabinieri per ben due volte al giorno.