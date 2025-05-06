CATANIA, SPACCIAVA NONOSTANTE FOSSE INGESSATO: ARRESTATO “EL MAKIKO”, PUSHER CON IL BRACCIO ROTTO E UN GARAGE PIENO DI DROGA

Muoveva i suoi traffici nonostante fosse ingessato e con una spalla immobilizzata a causa di un recente incidente stradale, il 35enne, pregiudicato, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo...

Muoveva i suoi traffici nonostante fosse ingessato e con una spalla immobilizzata a causa di un recente incidente stradale, il 35enne, pregiudicato, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Da qualche settimana, i Carabinieri operavano in modalità discreta nel quartiere Borgo–Tondo Gioeni, area urbana già interessata da precedenti operazioni antidroga. L’attenzione degli investigatori si era focalizzata proprio sul 35enne, soggetto già conosciuto per i suoi precedenti penali e ritenuto ancora attivo nel traffico di droga, nonostante fosse convalescente a seguito di un grave incidente stradale.

E proprio a causa delle lesioni riportate nel sinistro, l’uomo non poteva guidare, quindi si muoveva grazie all’aiuto di un amico che lo accompagnava a bordo di una utilitaria bianca, forse pensando di “non dare nell’occhio”. Gli investigatori, però, hanno subito intuito che gli spostamenti dei due non erano tranquille passeggiate, quindi hanno deciso di effettuare diversi servizi di osservazione in modalità discreta, monitorando i loro “giri”.

Nel corso di queste attività, i Carabinieri hanno accertato che l’auto effettuava frequenti passaggi nei pressi di un garage di via Caronda, elemento, questo, che ha rafforzato il sospetto che l’uomo continuasse a gestire un’attività illecita, avvalendosi di un luogo di stoccaggio proprio in quella zona.

Per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, i Carabinieri hanno così predisposto un intervento mirato, attendendo il momento più opportuno per agire. L’altro pomeriggio, perciò, hanno seguito l’autovettura per un breve tragitto, decidendo poi di intervenire e bloccare i due in via Pietro dell’Ova.

Durante la perquisizione, il 35enne aveva in tasca 500 euro e un mazzo di chiavi con un telecomando che ha insospettito i militari i quali hanno così deciso di verificare se il telecomando aprisse cancelli di quella zona. Giunti poi in via Caronda, hanno avuto conferma che il dispositivo apriva un cancello automatico che dava accesso a una serie di box su due piani interrati.

Proseguendo la ricerca, gli investigatori sono riusciti ad aprire un garage al secondo piano interrato adoperato come deposito di droga: cocaina confezionata in decine di bustine termosaldate per un totale di quasi 170 Gr., marijuana in oltre 1.600 dosi per un totale di più di 10,5 kg, hashish in panetti e dosi singole per un totale di oltre 2 Kg., oltre a una somma in contanti superiore ai 2.000 euro.

Tutta la droga sequestrata avrebbe fruttato alle casse della malavita quasi 150.000 euro, una cifra considerevole che è stata sottratta al mercato illegale grazie all’attività del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catania. L’operazione ha impedito l’immissione sul territorio dello stupefacente destinato allo spaccio, colpendo direttamente gli interessi economici delle organizzazioni criminali locali.

All’interno del garage i Carabinieri hanno recuperato anche bilancini di precisione, materiali per il confezionamento e addirittura numerosi portachiavi, che il pusher consegnava ai suoi clienti come gadget, con l’immagine di un personaggio dei cartoni animati su una nuvola di marijuana, con la scritta “El Makiko”, pseudonimo utilizzato dallo spacciatore, a conferma della natura organizzata e continuativa dell’attività criminale.

Il tutto è stato sequestrato mentre il pusher, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.

5 Maggio 2025