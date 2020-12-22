CATANIA. SPACCIAVANO A DUE PASSI DAL TRIBUNALE: DUE I PUSHER IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 31enne Carmelo MINUTOLA e il 19enne Mario LEONARDI, entrambi catanesi, ritenuti responsabili di sp...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 31enne Carmelo MINUTOLA e il 19enne Mario LEONARDI, entrambi catanesi, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

Avevano stabilito il loro quartier generale errante tra le vie Firenze e Bologna, dove a bordo di una Toyota Yaris consegnavano la cocaina agli affezionati clienti.

A scombinare i loro piani ci hanno pensato i militari che, dopo averli pedinati e osservati, hanno colto il momento favorevole per intervenire nel preciso istante in cui, proprio in via Firenze, hanno consegnato ad un cliente una dose di cocaina in cambio di denaro.

Bloccati e sottoposti. nell’immediato, a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di: 10 dosi di cocaina, di cui 7 nascoste nel bocchettone dell’aria condizionata e le altre 3 sparse nell’abitacolo, nonché 680 euro in contanti, di cui 510 rinvenuti nelle tasche dei pantaloni del 19enne e 170 nella tasca della giacca del 31enne.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.