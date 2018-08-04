CATANIA: SPACCIAVANO “FUMO” NASCONDEVANO LA DROGA NELLE MUTANDE, 2 ARRESTI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza i catanesi Danilo RACITI cl.97 e Giorgio CAMPISI cl.95, poiché ritenuti responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ad operare gli uomini del Nucleo Operativo i quali, dopo averli osservati scambiarsi i ruoli di pusher e vedetta, piazzando la droga al cliente di turno, sono intervenuti per bloccarli e perquisirli. I due nascondevano la droga nelle mutande, complessivamente 40 grammi di marijuana suddivisa in dosi e inoltre 100 euro in banconote di piccolo taglio, incassate dalla pregressa vendita dello stupefacente.