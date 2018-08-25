CATANIA: SPACCIAVANO MARIJUANA, DUE ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno nella flagranza Giuseppe Piacente, 47enne e un 33enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di detenzione e...

Ieri pomeriggio, i militari, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro cittadino, hanno notato i due in piazza Europa prendere contatti con occasionali acquirenti e cedere loro delle bustine, ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro. Prontamente intervenuti i Carabinieri hanno boccato e perquisito i due pusher trovandoli in possesso di 17 dosi marijuana, per un peso complessivo di 36 grammi e la somma in contanti di 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati collocati ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.