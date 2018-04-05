CATANIA: Sparatoria ferito alla gamba un 73enne

Un uomo di 73 anni è stato ferito a una gamba con un colpo di arma da fuoco nei pressi dell’ospedale Vittorio Emanuele a Catania a San Cristoforo.L’uomo si è recato da solo nel nosocomio dove è stato...

A cura di Redazione 05 aprile 2018 22:24

