CATANIA: Sparatoria ferito alla gamba un 73enne

05 aprile 2018 22:24
Un uomo di 73 anni è stato ferito a una gamba con un colpo di arma da fuoco nei pressi dell’ospedale Vittorio Emanuele a Catania a San Cristoforo.
L’uomo si è recato da solo nel nosocomio dove è stato medicato. Al personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato non ha saputo fornire elementi utili alle indagini.
Gli investigatori escludono collegamenti con ambienti criminali.
