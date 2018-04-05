95047

CATANIA: Sparatoria ferito alla gamba un 73enne

Redazione
05 aprile 2018 22:24
Un uomo di 73 anni è stato ferito a una gamba con un colpo di arma da fuoco nei pressi dell’ospedale Vittorio Emanuele a Catania a San Cristoforo.

L’uomo si è recato da solo nel nosocomio dove è stato medicato. Al personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato non ha saputo fornire elementi utili alle indagini.

Gli investigatori escludono collegamenti con ambienti criminali.

(Ansa)

