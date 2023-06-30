CATANIA. SPARATORIA NEL QUARTIERE NESIMA, DUE FERITI, UNO E' GRAVE

AGGIORNAMENTODue persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel rione Nesima a Catania.Sono stati trasferiti in diversi ospedali della città e uno di loro sarebbe in gravi condizioni.Non è...

AGGIORNAMENTO

Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel rione Nesima a Catania.

Sono stati trasferiti in diversi ospedali della città e uno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Non è chiaro se i due uomini abbiamo entrambi ferite da armi da fuoco. La sparatoria è avvenuta all’interno di un edificio di via Cantone. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione alla sala operativa. Sul posto per rilievi e indagini la squadra mobile della Questura e agenti della polizia scientifica.

Una sparatoria si è verificata poco dopo le 13 di oggi 30 Giugno 2023 in via Santo Cantone nel quartiere Nesima.

Il grave fatto di sangue è avvenuto all’interno di un abitazione.

Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno due le persone raggiunte da colpi d’arma da fuoco.

Sul posto, tre ambulanze del 118 e la polizia per i dovuti indagini del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO