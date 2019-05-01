CATANIA, SPARI CONTRO CASA DI UN PREGIUDICATO: VENDETTA DI UN UOMO
A cura di Redazione
01 maggio 2019 19:24
E' stato identificato e denunciato, per minacce aggravate, dalla polizia di Catania la persona che la notte scorsa ha sparato diversi colpi di fucile contro i balconi di casa e la vettura di un uomo di 34 anni del rione San Giorgio, in passato denunciato per furto d'auto.
Le indagini di personale delle Volanti e della squadra mobile della questura hanno permesso di collocare il movente nell'ambito della sfera personale dell'uomo.
L'autore del gesto ha confessato in presenza del suo avvocato di fiducia.