CATANIA, SPARISCE NEL NULLA DOPO IL FUNERALE DEL PADRE: SI CERCA LA 15ENNE MORENA DESI

Morena Desi sparita nel nulla dopo il funerale del padre: aiutateci a ritrovarla, qualsiasi segnalazione può essere utile

Catania.

Morena Desi, giovane ragazza di 15 anni è scomparsa da Catania lo scorso 3 gennaio, dopo il funerale del padre e sembra svanita nel nulla: il quartiere Librino si è mobilitato da giorni per cercarla ma finora le ricerche non hanno portato alcun esito positivo.

«Stiamo cercando mia nipote Morena Desi, dal 3 gennaio, giorno del funerale del padre (mio fratello) non ho sue notizie, la ragazza è sparita da Catania, condividete più possibile, chiamate pure al 393 7063999“, scrive in un post su Facebook la zia della giovane.

Chiunque abbia notizie o informazioni utili può contattare le forze dell’ordine o chiamare ai numeri 393 7063999 o 327 4033135.