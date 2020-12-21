CATANIA. SPERAVA DI FARE IL “BOTTO” MA TROVA IN CASSA SOLO 10 EURO: LADRO ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 43enne catanese Domenico CARCAGNOLO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Grazie alla telefon...

Grazie alla telefonata formulata da un cittadino al 112 NUE, tramite la quale si segnalava una persona sospetta che aveva scavalcato il muro di cinta di una rivendita di prodotti ortofrutticoli di via Pietro Novelli, la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga, ha inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una gazzella che ha scovato il 43enne nascosto dietro una grossa cesta piena di ortaggi.

L’uomo era penetrato furtivamente all'interno di quei locali sperando di trovare nella cassa una somma cospicua che alla fine si è tradotta in soli 10 euro, restituiti successivamente al titolare dell’azienda.