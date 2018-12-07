95047

CATANIA: SPOSTA ARBITRARIAMENTE IL DOMICILIO DI DETENZIONE: ARRESTATO.

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Simone SPANÒ, poiché ritenuto responsabile di evasione.Sottoposto ai domiciliari nel comune di Belpass...

A cura di Redazione Redazione
07 dicembre 2018 12:43
CATANIA: SPOSTA ARBITRARIAMENTE IL DOMICILIO DI DETENZIONE: ARRESTATO. -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Simone SPANÒ, poiché ritenuto responsabile di evasione.
Sottoposto ai domiciliari nel comune di Belpasso, si è trasferito, senza autorizzazione dell’A.G., in un vecchio domicilio del capoluogo etneo dove i militari della pattuglia di Nesima lo hanno rintracciato ed ammanettato.
Il giudice del Tribunale di Catania, dopo averne convalidato l’arresto in sede di direttissima, ne ha disposto il ricollocamento agli arresti nel domicilio del capoluogo etneo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047