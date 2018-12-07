CATANIA: SPOSTA ARBITRARIAMENTE IL DOMICILIO DI DETENZIONE: ARRESTATO.

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Simone SPANÒ, poiché ritenuto responsabile di evasione.Sottoposto ai domiciliari nel comune di Belpass...

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Simone SPANÒ, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Sottoposto ai domiciliari nel comune di Belpasso, si è trasferito, senza autorizzazione dell’A.G., in un vecchio domicilio del capoluogo etneo dove i militari della pattuglia di Nesima lo hanno rintracciato ed ammanettato.

Il giudice del Tribunale di Catania, dopo averne convalidato l’arresto in sede di direttissima, ne ha disposto il ricollocamento agli arresti nel domicilio del capoluogo etneo.