CATANIA: SQUADRA MOBILE,ORDINI DI ESECUZIONE DI CARCERAZIONE
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.
In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:
- PRIVITERA Angelo, (cl.1964), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 11.4.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, dovendo espiare la pena di anni due mesi 5 e giorni 29 di reclusione per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ed intestazione fittizia di beni, con l’aggravante dell’art. 7 L. 203/91 (clan Mazzei).
Il predetto, elemento di rango apicale della cosca Mazzei, intesi “Carcagnusi”, in data 13 gennaio 2004, nell’ambito dell’operazione “Medusa”, era stato tratto in arresto da questa Squadra Mobile, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa in data 7.1.2004 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, nei confronti di n.12 persone ritenute responsabili dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, illecita concorrenza, intestazione fittizia di beni, estorsione, con l’aggravante dell’art.7 L. 203/1991. Le indagini condotte da questa Squadra Mobile avevano evidenziato il controllo della distribuzione all’ingrosso dei prodotti ittici da parte del clan Mazzei, in particolare ad opera del citato PRIVITERA Angelo;
- SACCÀ Nunzio, (cl.1943) - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 10.4.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 7, mesi 7 e giorni 2 di reclusione per il reato di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di armi;
- GILIBERTO Graziano, (cl.1975) - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 5.4.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso Corte d’Appello di Bologna - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 1 mesi 1 e giorni 29 di reclusione per il reato di furto;
- DI BELLA Gaetano, (cl.1981) - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 4.4.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi 11 e giorni 26 di reclusione per il reato di furto aggravato;
- MUNZONE Giuseppe, (cl.1975), pregiudicato, in atto Sorvegliato Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno, destinatario di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso in data 5.4.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 7 e giorni 20 di reclusione per il reato di violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale;
- STRANO Biagio, (cl.1964) - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 11.4.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso Corte d’Appello di Forlì - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi 4 e giorni 11 di reclusione per il reato di tentato furto aggravato;
- MIANO Giuseppe, (cl.1958), - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 12.4.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per reati in materia di armi.