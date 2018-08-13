CATANIA: Sradicano una caldaia centralizzata con l’escavatore, due arrestati

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza due pregiudicati catanesi, Benedetto Daniele BATTIATO cl.79 e Salvatore DI MAURO cl.71, poich...

Grazie alla telefonata al 112 di un solerte cittadino, ieri sera, l’equipaggio di una gazzella del radiomobile di Gravina è potuta intervenire in Via Adone a Catania, luogo in cui i due malviventi, avevano da poco letteralmente sradicato dall’apposito vano una caldaia centralizzata posta al servizio di una palazzina popolare. I militari li hanno bloccati ed ammanettati, procedendo al sequestro del mezzo.

La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’ Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.