CATANIA, STA PER IMBARCARSI PER CASABLANCA MA È POSITIVO: BLOCCATO

Lo scorso 4 dicembre, agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera venivano notiziati dagli addetti di scalo che al check-in 37 si era presentato un cittadino marocchino in procinto di partire alla volta di Casablanca. Lo stesso esibiva agli operatori aeroportuali, oltre alla documentazione personale, anche il risultato del test molecolare effettuato in data 3.12.2020, che ne attestava la positività al Covid (Sars-Cov-2). Preso atto di ciò, detto personale individuava il passeggero e, dopo averlo isolato, lo identificava compiutamente per K. M., classe 73. Appurato che lo straniero era positivo al coronavirus come da certificazione medica, si faceva intervenire sul posto il medico del locale USMAF (Ufficio di Sanità Marittima, Aerea di Frontiera) che si adoperava ad attivare la procedura sanitaria di rito, facendo intervenire in loco l’ambulanza attrezzata per il biocontenimento per il successivo trasporto, predisposto all’isolamento, presso il domicilio siciliano dello straniero. Lo straniero K. M. è stato deferito alla locale A. G., per rispondere del reato p. e p. dall’art. 260 RD nr.1265 del 1934.