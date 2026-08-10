Catania, stalla abusiva scoperta a Picanello: puledro senza microchip, 6mila euro di sanzioni

Contestata anche la detenzione degli animali in locali non autorizzati: sanzioni complessive per 6.000 euro.

La Polizia di Stato – Squadra a Cavallo – ha effettuato un controllo specifico a Picanello insieme ai medici del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, che ha consentito di individuare una stalla abusiva nel citato quartiere.

I serrati controlli delle stalle portati avanti negli ultimi due anni dalla Polizia di Stato nel territorio catanese, e, in particolare dai cavalieri dell’UPGSP della Questura di Catania, interessano tutte le zone della città a tutela del benessere degli animali, portando avanti progetti di legalità grazie alla sinergia con gli altri enti preposti al controllo.

Nei giorni scorsi, i poliziotti delle volanti, unitamente ai medici veterinari, hanno effettuato dei controlli all’interno di una stalla abusiva individuando due equidi che si presentavano in buone condizioni di salute.

Dal controllo è emerso che il cavallo adulto era già stato identificato, ma la normativa prevede che detti animali debbano vivere in locali attrezzati e autorizzati per garantire il loro benessere. Il puledro invece, di soli sei mesi, era privo di microchip identificativo che, nell’occorso, è stato subito installato a cura del medico veterinario presente. Pertanto, il gestore è stato sanzionato per entrambe le condotte per un importo complessivo pari a 6000 euro.