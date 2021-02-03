CATANIA. STAVA RAZZIANDO DEL RAME AL “PORTE DI CATANIA”: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 21enne catanese Gabriele TORRISI, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravatoGrazie ad una s...

Grazie ad una segnalazione telefonica pervenuta al 112 NUE, l’equipaggio della gazzella è immediatamente intervenuto nell’area del parcheggio rialzato del centro commerciale "Porte di Catania". Qui i militari hanno inseguito e bloccato il giovane malvivente che tentava di fuggire dopo avere abbandonato in terra circa 30 mt di cavi in rame, tranciati dagli impianti di condizionamento del centro commerciale.