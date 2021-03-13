CATANIA. STAVA TRASPORTANDO IN AUTO 1 KG DI MARIJUANA: IN CASA, OLTRE ALLA COCAINA, L’OCCORRENTE DEL PERFETTO SPACCIATORE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un catanese di 38 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di...

Avendo avuto notizia che il soggetto era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, ne hanno seguito i movimenti fino a trovare il momento favorevole per verificare la veridicità delle informazioni acquisite.

Occasione presentatasi in via San Nullo dove, approfittando del rallentamento della Fiat 500 condotta dal presunto pusher, i militari sono riusciti a bloccarlo e sottoporlo a perquisizione personale e veicolare, al termine della quale sono riusciti a rinvenire e sequestrare: 3 buste di plastica contenenti complessivamente oltre 1 Kg di marijuana e 125 euro in contanti.

Estesa la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, gli operanti hanno altresì rinvenuto e sequestrato: 23 grammi di cocaina, 2 dosi della medesima sostanza stupefacente, pronte ad essere piazzate, 3 bilancini elettronici di precisione; 1 confezione di mannitolo (sostanza da taglio), 1 coltello tipo spelucchino, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per la conservazione e il confezionamento dello stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.