CATANIA: STAVANO FESTEGGIANO IL COMPLEANNO IN UN PUB, DENUNCIATI

È scattato intorno alle 3 di questa notte, l’intervento che ha portato alcune Volanti a intervenire in via Sant’Orsola presso il pub “911 Lounge Bar”, illegalmente aperto.La segnalazione è giunta in s...

È scattato intorno alle 3 di questa notte, l’intervento che ha portato alcune Volanti a intervenire in via Sant’Orsola presso il pub “911 Lounge Bar”, illegalmente aperto.

La segnalazione è giunta in sala operativa attraverso la nuova applicazione Youpol che, nata per segnalare anche in anonimo episodi di bullismo e/o di spaccio di stupefacenti, è stata recentemente aperta anche a segnalazioni per maltrattamenti o violenza di genere e a segnalazioni di reati generici, andandosi ad affiancare – ma non a sostituire – al Numero Unico d’Emergenza 112.

L’attenzione dei poliziotti, appena giunti sul posto, è stata immediatamente attratta dalla musica ad alto volume proveniente dal “911”.

A un più approfondito accertamento, è risultato che all’interno dell’esercizio pubblico si trovavano 9 persone che stavano festeggiando un compleanno, sebbene sia noto che a causa dell’emergenza sanitaria in corso, tali locali hanno tassativo divieto di esercitare l’attività.

Tutti i presenti, quindi, sono stati sanzionati per l’inosservanza delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Con l'ausilio di personale della Polizia Locale, fatti convergere sul posto dalla Sala operativa della Questura, è stato sanzionato il titolare del pub al quale è stata anche comminata la contestuale chiusura provvisoria per 5 giorni dello stesso esercizio commerciale.

Adesso, il Questore di Catania dott. Mario Della Cioppa, nella sua veste di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, avvierà nei confronti del titolare del negozio le procedure per l’adozione del provvedimento di chiusura in applicazione dell’art. 100 del TULPS, a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica.

In alternativa, sarà richiesta al Prefetto l’applicazione dell’art. 15 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 che prevede la chiusura dell’esercizio da un minimo di 5 a un massimo di 30 giorni.