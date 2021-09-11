CATANIA, “STO COMMEMORANDO UN DEFUNTO” E ACCENDE FUOCHI PIROTECNICI NON AUTORIZZATI

Nella serata di ieri personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.Intorno alle 18,30, un equipaggio impegnato nell’ordinario se...

Intorno alle 18,30, un equipaggio impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi del Cimitero, notava in strada un individuo intento ad accendere le batterie di alcuni razzi pirotecnici piazzati in serie, a poca distanza l’uno dell’altro, lungo il marciapiede.

Nell’immediatezza dei fatti l’uomo, immediatamente fermato e identificato, dichiarava di aver acceso i fuochi per commemorare un defunto. Si appurava, inoltre, che il reo aveva già esploso cinque batterie di fuochi e si accingeva ad accenderne altre tre.

Messo in sicurezza tutto il materiale esplodente mediante l’ausilio di personale degli artificieri, gli operatori interrompevano l’accensione dei fuochi ponendo fine, ancora una volta, al malcostume diffuso in città di festeggiare eventi privati o commemorare defunti con l’esplosione di fuochi d’artificio e denunciavano in stato di libertà l’autore delle pericolose accensioni non autorizzate.